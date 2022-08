La Gazzetta dello Sport: “A tutto Cairo, tra mercato e rimpianti”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

In occasione del trofeo Mamma e Papà Cairo, il presidente granata ha rilasciato dichiarazioni che spaziano tra presente e passato, come si può leggere sulle pagine odierne de La Gazzetta dello Sport: "«Ho intenzione di fare un Toro forte, che sia all’altezza, come accaduto nello scorso anno». La semifinale del trofeo Mamma e Papà Cairo tra Torino e Milan è finita da pochi minuti, quando il presidente Urbano Cairo serve un ricco menù ai cronisti giunti nella campagna alessandrina. Si parla di mercato, strategie, obiettivi. E poi di Juric e della stagione che partirà domani con il debutto nei Trentaduesimi di Coppa Italia contro il Palermo".