La Gazzetta dello Sport: “Adopo nuova idea per la difesa di Juric”

L'esordio stagionale del Torino (sabato 6 agosto alle ore 21:15 in casa contro il Palermo nel match valido per il trentaduesimi di Coppa Italia) si avvicina, ma le defezioni sono tante, specialmente per quel che riguarda il pacchetto arretrato, per il quale spunta l'ipotesi Adopo. Si legge: "Ivan Juric cercherà di mettere in campo, contro il Palermo, la squadra che gli dà maggiore affidamento, però in difesa (soprattutto) le scelte del tecnico croato in questo momento sono condizionate dalle questioni fisiche. David Zima sarà fuori gioco per tutto agosto e sia Izzo che Buongiorno non sono ancora rientrati in gruppo. A conti fatti, perciò, la linea arretrata può contare soltanto su Djidji e Rodriguez. Ecco quindi che se si giocasse stasera, Juric per completare la linea dovrebbe far ricorso a Michel Adopo, che tanto bene ha fatto nel ritiro austriaco. Se l’esame con il Palermo venisse superato, il ragazzo potrebbe rappresentare una risorsa in più per il club granata anche dal punto di vista finanziario".