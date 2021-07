La Gazzetta dello Sport: “Anche grigliando si fa gruppo”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport lascia spazio oggi alle parole di Alessandro Buongiorno, che potete trovare a questo link, e fa il punto sulla situazione in casa Toro. Questo il riassunto in poche righe del programma dei granata prima dell'inizio del campionato: "Mattinata in piscina, poi ieri Juric ha concesso il primo pomeriggio libero. In mattinata si sono allenati al Mulin da Coi Linetty, arrivato da poco in Val Gardena dopo le vacanze post Europeo, e Rauti, per lui programma personalizzato dopo la contusione al ginocchio sinistro nell’amichevole di domenica. Terapie per Kone. All’ora di pranzo la squadra ha lasciato l’albergo per vivere un momento di socializzazione e relax davanti a una mega grigliata di carne al campo. Oggi si riparte: primo allenamento alle ore 9.30, seconda seduta alle 17. Ieri la società granata ha reso noto anche l’ultima amichevole estiva: si giocherà l’8 agosto (ore 16) in casa dell’AZ Alkmaar. Sarà il terzo test internazionale precampionato di spessore dopo quello con il Bochum (24 luglio, a Bressanone) e con il Rennes (31 luglio, in Francia). Domani a Santa Cristina Valgardena Toro A contro Toro B. La Lega di Serie A ha definito gli orari dei primi due turni di campionato: i granata debuttano sabato 21 agosto alle 20.45 in casa con l’Atalanta, poi a Firenze sabato 28 sempre alle 20".