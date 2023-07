La Gazzetta dello Sport: “Bellanova lo sforna assist, ora Juric ha le ali”

Con l'arrivo di Raoul Bellanova, si può già immaginare come potrà essere il nuovo Toro. "Toro con l'arma in più: Bellanova lo sforna assist, ora Juric ha le ali" si legge sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. "Nelle giovanili il nuovo acquisto granata era chiamato come il terzino brasiliano ex Milan e campione del Mondo, Cafù. Questo tipo di giocatore spesso viene definito “treno” e il gioco di Juric necessita in maniera particolare di viaggiare sui binari laterali del campo".