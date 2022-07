La Gazzetta dello Sport: “Bremer alla Juve, Lukic la luce del Toro”

Gleison Bremer si prende la prima pagina della Gazzetta dello Sport, dopo il clamoroso passaggio alla Juventus e la beffa per l'Inter, vicina per mesi al brasiliano ma non al club granata. L'offerta recapitata al Torino dai bianconeri ha spostato l'ago della bilancia: "Il Torino incassa subito 41 milioni di euro, con il totale che può però salire sino a 50 milioni con i bonus". Per lui è pronto un "contratto quinquennale da cinque milioni di euro netti più uno di bonus". Bremer è così partito alla volta di Torino, salutando i granata prima dell'amichevole contro i cechi del Mlada Boleslav. Dal ritiro austriaco arrivano delle conferme importanti: "Lukic schierato stavolta da trequarti, ha trascinato i compagni con una prestazione con una buona qualità. Nel solco del capitano si inserisce Ricci: dopo le buone impressioni contro l’Eintracht, elegante e preciso anche ieri. Il cervello granata cresce a vista d’occhio".