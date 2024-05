La Gazzetta dello Sport: “Buongiorno accelera”

Nell'edizione odierna La Gazzetta dello Sport dedica un focus ad Alessandro Buongiorno, pronto ad affrontare la sfida con quell'Atalanta che un'estate fa lo aveva corteggiato. "Buongiorno intende arrivare all'Europeo con in tasca il risultato inseguito per tutto l'anno: la qualificazione in Europa" scrive il quotdiano. E in merito ai numeri del canterano granata nell'ultima stagione: "Buongiorno ha recuperato 124 palloni con una media partita di 4.43, superiore di oltre un punto rispetto alla media del ruolo (3.33); i contrasti vinti sono 36, per una media di 1.29 (media ruolo 0.73). I palloni intercettati sono 67,media di 2.39 contro 0.72 di media del ruolo". Ora la sfida all'Atalanta, che Buongiorno così ha presentato a Dronero: "Dobbiamo restare lucidi, essere mentalmente forti per poter puntare alla vittoria, ma non dubito che lo saremo".