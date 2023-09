La Gazzetta dello Sport: “Buongiorno apre e doppio Radonjic chiude”

L'edizione odierna del quotidiano commenta il successo del Torino, che ieri ha vinto per 3-0 contro la Salernitana. A sbloccare il match è stato Buongiorno e successivamente anche Radonjic è andato a segno per ben due volte. Ecco le parole del quotidiano: "Quando una squadra vuole fare il salto di qualità, deve assolutamente vincere le partite-cancello, ossia quelle che, come nei videogiochi, consentono l’accesso al livello successivo. Raramente si tratta di sfide contro i top club, più spesso sono le gare che nascondono l’insidia dell’obbligo del successo e magari arrivano anche in momenti particolari. Ieri, prima di un ciclo di incontri molto difficili, il Torino doveva certificare la legittimità delle nuove ambizioni, in virtù di un mercato che ha regalato a Juric una rosa più larga e competitiva."