La Gazzetta dello Sport: “Buongiorno, che anno! E arrivano i complimenti di Cairo”

Alessandro Buongiorno sta trascorrendo a New York queste settimane di relax in compagnia della sua fidanzata. Nel corso di questa sua vacanza, il difensore granata ha anche avuto modo di cenare con Urbano Cairo, presente alla Grande Mela per incontri con alcuni grandi gruppi editoriali. Il presidente ne ha approfittato per fare i complimenti al ragazzo per una stagione in cui è cresciuto moltissimo. Queste le parole de La Gazzetta dello Sport a tal proposito: "A inizio stagione pareva destinato a essere la prima riserva del trio Djidji-Schuurs-Rodriguez e a fine campionato si ritrova con 30 partite da titolare e 4 da subentrato. Nessun infortunio, nessuna espulsione. E tante prestazioni nelle quali ha saputo neutralizzare l’avversario grazie al tempismo negli anticipi e la stazza atletica. Ecco perché è arrivato alla corte di Mancini che dopo il lancio azzurro di Enschede gli ha dato l’arrivederci con un encomio solenne 'Buongiorno? E’ stato proprio bravo, non era facile adattarsi subito a un altro tipo di difesa e oltretutto era al debutto'. Ai bei voti della critica si è aggiunta la lode del suo presidente: «E chi ti trovo a New York? Ale Buongiorno con la sua fidanzata. Abbiamo passato una bella serata insieme e gli ho fatto i complimenti di persona per il bell’esordio in Nazionale! Bravo Ale, continua così. E sempre Forza Toro!»".