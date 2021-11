La Gazzetta dello Sport: “Buongiorno, da promessa a punto fermo del Torino”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

Alessandro Buongiorno sta pian piano scalando le gerarche della difesa granata. Al momento, il classico ballottaggio con Rodriguez sembra favorirlo e per Juric il torinese è un'arma importante, così come per il club, che è ai dettagli con il ragazzo per prolungare il contratto sino a giugno 2025 (qui i dettagli). Spiega la rosea: "Si era affacciato nella scorsa stagione, tra la gestione Giampaolo e quella firmata Davide Nicola, e ora sta conquistando Ivan Juric che lo ha schierato tra i titolari nelle ultime tre partite. E per Spezia c’è odore di conferma. Una escalation che ieri sera ha trovato anche la consacrazione morale ed economica con la firma di un nuovo contratto, con scadenza 2025, al quale hanno lavorato il d.t. granata Davide Vagnati e l’agente Beppe Riso. Dopo il deposito in Lega, oggi arriverà l’annuncio ufficiale".