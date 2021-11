Torino, Buongiorno vicino al nuovo rinnovo: pronto il contratto sino al 2025

Ormai a un passo il nuovo rinnovo in pochi mesi per il difensore classe 1999 granata

Alessandro Buongiorno e il Torino sono pronti a proseguire il loro matrimonio insieme: in dirittura d'arrivo il rinnovo che dovrebbe essere sino al 30 giugno 2025 per il difensore classe 1999 che ha scalato le gerarchie nella difesa di Ivan Juric. Buongiorno gode, infatti, di ottima considerazione e nelle ultime giornate il tecnico croato gli ha dato piena fiducia. Tra l'altro, la storia di Buongiorno si intreccia indissolubilmente con quella del Torino a partire dai 7 anni d'età quando è entrato nel settore giovanile granata. Da quel momento ha giocato in tutte le categorie, ha respirato il Filadelfia, è cresciuto in prestito nei campionati cadetti con Carpi e Trapani e si è preso di prepotenza la Prima Squadra del Torino. Oggi la sua parabola sta seguendo ancora un cammino di crescita, tanto che, come detto, si sta imponendo da titolare e il club di Urbano Cairo vuole blindare il suo "canterano".

RINNOVO - Si tratterà (ormai siamo veramente ai dettagli) del secondo rinnovo in meno di un anno, segno che il Torino crede molto in lui. Se il primo poteva essere il rinnovo della fiducia, questo profuma di consacrazione dopo una stagione e qualche mese di gavetta in Prima Squadra. Il precedente contratto lo legava al Torino sino al giugno 2024; con questo nuovo invece si dovrebbe legare ai granata per ulteriori 12 mesi. Tra l'altro, proprio oggi Buongiorno ha parlato ai microfoni di Torino Channel. Il tema rinnovo non è stato affrontato ma il difensore ha dichiarato di essere molto contento di come stanno andando le cose in questa stagione, nella quale sta lavorando soprattutto per migliorare fisicamente e tecnicamente. In vista di sabato contro lo Spezia - Buongiorno si candida per un'altra maglia da titolare - ha detto che la sconfitta patita lo scorso maggio al "Picco" brucia e c'è voglia di riscatto.