Buongiorno: “La sconfitta di La Spezia brucia ancora. Juric? Non guarda l’età”

Le parole a Torino Channel del giovane difensore granata, uno dei grandi protagonisti dell'avvio di stagione del Torino di Ivan Juric

"Mi vengono in mente le parole del mister che mi hanno fatto molto piacere in conferenza".

"Sì, è vero. Si tratta di un ruolo che posso fare all'occorrenza. Devo migliorare ancora nei movimenti. Nei tre mi trovo meglio, ma mi sto impegnando per crescere anche come quinto di difesa".

"Sì, ma per ora ho un po' lasciato da parte lo studio degli scacchi per studiare i movimenti in area di rigore per segnare".