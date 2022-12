La Gazzetta dello Sport: “Buongiorno, dal Toro all’azzurro”

Continua il periodo positivo di Alessandro Buongiorno, convocato da Roberto Mancini per lo stage in Nazionale come riportato nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "La convocazione per lo stage azzurro di mercoledì e giovedì prossimi mette la ciliegina su un anno che ha visto un (ex) giovane del vivaio granata completare una formidabile ascesa: ormai Alessandro Buongiorno si è preso il Toro. Aveva iniziato la stagione da precario, alla fine del ritiro estivo (e nei discorsi dei tifosi per il nuovo campionato) non figurava nel terzetto dei difensori titolari o presunti tali (Djidji-Schuurs-Rodriguez). E di conseguenza nessuno avrebbe mai immaginato di vederlo già in settembre non solo nell’undici di partenza ma addirittura con la fascia di capitano al braccio. Dal debutto col Sassuolo, Juric gliel’ha affidata altre quattro volte (Udinese, Milan, Bologna e Roma). Fino alla pausa del torneo, il tecnico granata ha inserito per dieci volte Buongiorno tra i titolari, due volte lo ha impiegato in corsa e due volte lo ha tenuto in panchina (una giornata l’ha saltata per squalifica)".