La Gazzetta dello Sport: “Buongiorno guarda avanti, accertamenti per Vojvoda”

La brutta sconfitta con il Sassuolo ha coinciso con la prima partita da capitano di Alessandro Buongiorno. "Nell'azione decisiva c'era proprio Buongiorno a opporsi in ultima istanza allo sgusciante Alvarez, ma l'attaccante gli ha preso il tempo - ripercorre La Gazzetta dello Sport - Da capitano, Alessandro ci mette la faccia in pubblico e poi volta pagina". Ma l'errore c'era anche a monte, sulla mancata respinta di un cross dalla fascia. Sulla corsia esterna si attendono, a proposito, notizie di Mergim Vojvoda. Su di lui la Gazzetta dice: "Verrà sottoposto agli accertamenti che dovranno stabilire l’entità del risentimento muscolare accusato nell’immediata vigilia del match col Sassuolo. Se gli esami stabiliranno che Vojvoda si è fermato in tempo, l’esterno raggiungerà la sua nazionale".