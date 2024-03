La Gazzetta dello Sport: “Buongiorno guida il muro dei record”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

"Sarà il più grande spettacolo prima del weekend - esordisce La Gazzetta dello Sport introducendo Napoli-Torino - Si preannuncia una sfida totale spalmata su tre duelli a tutto campo nella notte del Maradona: Djidji contro Kvaratskhelia, Rodriguez contro Politano, Buongiorno contro Osimhen". Prosegue il quotidiano: "Esame duro e impegnativo per i granata, ma Juric ha nella difesa l’eccellenza. Contro la Fiorentina, è arrivata la tredicesima partita su 27 di campionato con Milinkovic imbattuto. Il muro è la più grande garanzia di Juric". Conclude il quotidiano: "Buongiorno e compagni hanno fatto meglio, ad esempio, della difesa del Toro 2018-19, che concluse il campionato con l’accesso ai preliminari di Europa League: dopo 27 giornate, quel Toro aveva 12 partite senza subire reti, una in meno dei ragazzi di Juric. Il confronto con il Toro di Ventura 2013-14 (qualificato in Europa League) è sbilanciato dalla parte del Toro di oggi: Ventura aveva solo 6 clean sheet dopo 27 turni"