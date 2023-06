La Gazzetta dello Sport: “Buongiorno leader in granata e diga con l’Italia”

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport analizza la stagione di Alessandro Buongiorno. Il difensore del Torino dopo aver portato a termine un campionato di Serie A molto buono dal punto di vista personale è riuscito a togliersi la soddisfazione anche di esordire con la Nazionale Italiana. Il difensore classe 1999 ha ricevuto anche gli elogi del CT Roberto Mancini: "È stato proprio bravo, non era facile adattarsi subito a un altro tipo di difesa e oltretutto era al debutto". La stagione 2022/23 di Buongiorno è quindi da incorniciare perché non va dimenticato anche il fatto che lo scorso 4 maggio ha avuto l'onore di leggere i nomi degli Invincibili a Superga. Da sottolineare anche il primo gol segnato in Serie A durante Sampdoria-Torino, proprio il giorno prima delle celebrazioni per il Grande Torino. Il prossimo anno il Toro ripartirà quindi da un elemento importante come il suo numero 4, un ragazzo del vivaio che si è imposto in prima squadre e che sta ottenendo sempre più peso anche nello spogliatoio.