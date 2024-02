La Gazzetta dello Sport: “Buongiorno rialza il muro Toro con carisma e forza”

Le pagine dei quotidiani in edicola oggi dedicate al mondo del Torino

La Gazzetta dello Sport fornisce le ultime novità sullo stato di salute di alcuni dei calciatori del Torino che nell'ultimo tempo sono rimasti fermi ai box per differenti infortuni. La notizia migliore per il tecnico granata Ivan Juric è il recupero di Alessandro Buongiorno che sembra aver superato ormai il problema alla spalla e si è allenato con il resto della squadra. Il numero 4 granata probabilmente verrà quindi convocato già per la partita di sabato contro la Fiorentina. La difesa del Toro, dopo aver subito cinque gol nelle ultime due partite, necessita del rientro di Buongiorno che può portare forza, leadership e carisma, doti che serviranno a motivare anche il resto dei compagni.