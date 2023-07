La Gazzetta dello Sport: “Buongiorno-Schuurs top, Gineitis promosso”

Nell'edizione odierna La Gazzetta dello Sport traccia il punto dopo la fine del ritiro di Pinzolo. "Buongiorno e Schuurs sono i volti di copertina del ritiro del Toro del 2023. Personalità, leadership, sicurezza: con loro due Juric dorme tra due guanciali" esordisce il quotidiano, che poi si spende in ulteriori analisi. Chi deve ancora crescere tra i granata: Ricci poiché "il tempo di allenamento è stato finora troppo breve per chiedergli di essere in pari con i compagni" e Ilic che "dovrà sfruttare il mini-ritiro francese per salire di condizione". Tra i giovani invece promossi nello specifico N'Guessan e Gineitis: il difensore francese "piace a Juric per fisicità e cattiveria, c'è l'idea di tenerlo in rosa come sesto difensore centrale", mentre il centrocampista lituano "sembra aver strappato la riconferma per la prossima stagione". E infine su Bellanova: "Ovviamente, ha tanta strada da fare ma ha una buona pulizia tecnica al cross e una sequenza di scatti e controscatti che ne fanno l’innesto perfetto".