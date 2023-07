La Gazzetta dello Sport: “Buongiorno, Toro a vita: prima della firma si commuove”

"È una storia tutta granata. Lunga, appassionata, romantica. Sembra quasi uscita dai racconti di un altro calcio, e invece è il racconto di quale scintilla può generare il mondo Toro" scrive La Gazzetta dello Sport parlando di Alessandro Buongiorno. Il canterano granata ha firmato infatti ieri il rinnovo di contratto, legandosi alla squadra in cui è cresciuto fin da bambino fino al 30 giugno 2028. Vagnati e l'agente del difensore, Riso, avevano definito l'accordo fin da maggio e il buon esito della trattativa non è mai stato messo in dubbio. Conclude il quotidiano: "Si racconta che ieri, poco prima di porre la firma, Buongiorno abbia avuto un attimo di commozione: in quel momento gli saranno passate le immagini di una vita. Di quando, bambino, entrava nella scuola calcio del Torino, di quando faceva il raccattapalle all’Olimpico (a due passi da casa), di quando debuttava in prima squadra fino al 4 maggio, con l’onore di leggere i nomi dei Caduti a Superga. Scrollata via l’emozione, c’è stata solo la gioia. Poi la stretta di mano con il presidente Cairo".