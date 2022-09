La Gazzetta dello Sport: “Cairo esalta Juric e la crescita dei giovani”

A far festa per la vittoria e per l'ottimo momento del suo Torino è anche Urbano Cairo. Il patron granata è soddisfatto sotto molti punti di vista, dal metodo di Juric alla crescita dei giovani della rosa, come si può leggere sulle pagine odierne de La Gazzetta dello Sport: "Nella serata perfetta il Torino si addormenta viaggiando nella prima classe della Serie A. «Sono molto contento di questa buonissima partenza, ma restiamo con i piedi per terra», commenta il presidente Urbano Cairo, felicissimo per il quarto posto. «Il nostro inizio è stato molto buono, stiamo facendo un percorso positivo e meritato. Credo molto nel lavoro di mister Juric e del suo staff: tutto ciò è il frutto del buonissimo lavoro avviato un anno fa. È un lavoro spettacolare. [...] Vlasic è fortissimo, non lo conoscevo, tutto merito di Vagnati e Juric. Grande qualità e intelligenza, è spettacolare. Ma la cosa che mi fa piacere è che oggi abbiamo una squadra molto giovane: il nostro mister è molto bravo con tutti i giocatori, ma con i giovani può avere molto più impatto e ottenere di più. Tutti inostri giovani stanno facendo dei passi in avanti, come ad esempio Seck che in poco tempo sta già esprimendo il suo potenziale»".