La Gazzetta dello Sport: “Cairo per la crescita”

Il presidente granata Urbano Cairo indica la strada per superare la fase di decrescita che sta vivendo il calcio italiano, come si può leggere sulle pagine odierne de La Gazzetta dello Sport: "Il cambio di passo è una priorità di sistema. «Ma abbiamo un enorme potenziale di sviluppo, perché abbiamo tradizione sportiva, cultura e tanti appassionati nel mondo. Dobbiamo fare di più per valorizzarli», ha raccontato il presidente del Torino, Urbano Cairo, nell’intervista al settimanale Milano Finanza. Ne parla spesso, il presidente Cairo, della necessità di ripartire con un piano sistemico per la crescita. Ha un programma che si poggia su 5 assi: diritti tv esteri, fondi, stadi, vivai, manager con visione di sistema. Perché «abbiamo idee buone –dice Cairo-, ma manca l’assetto di governance necessario ad attuarle»".