La Gazzetta dello Sport: “Cairo sprona il Toro”

"Il ricordo di un brutto derby è naturalmente ancora vivo nella memoria, eppure questo è il momento di guardare al futuro" scrive La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna, analizzando le parole di Urbano Cairo in occasione della presentazione della partenza del Giro d'Italia. "Il presidente Cairo è ancora visibilmente dispiaciuto per come il Toro abbia interpretato l’ultima stracittadina, ma l’amarezza di un passo falso, seppure in un incrocio importante del cammino, non scalfisce la traiettoria del progetto. Ribadisce con forza la fiducia nel proprio allenatore, Ivan Juric" conclude il quotidiano.