La Gazzetta dello Sport: “Cairo, un pieno di fiducia”

"Urbano Cairo spinge il Torino alla vigilia del derby"- scrive La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna. Il presidente ha rassicurato ha speso belle parole per Juric, "rassicura l'allenatore circa l’apprezzamento del suo lavoro e ne fortifica l’immagine all’interno dello spogliatoio". Alcune questioni sono al vaglio del Torino: "Iltema tattico di stretta attualità in casa Toro, anche in chiave derby, è la formula dell’attacco: uno o due centravanti?". Juric lavorerà sulla questione nella settimana per arrivare all'Allianz pronto a ripartire dopo il passo falso con la Lazio e il pareggio con il Verona.