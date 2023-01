La Gazzetta dello Sport: “Centrale o terzino, Rodriguez è l’uomo in più di Juric”

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport propone un focus sul difensore del Torino, Ricardo Rodriguez. Il calciatore svizzero è uno dei punti fermi del tecnico Ivan Juric che si affida quasi sempre a lui sia per giocare come centrale di difesa che per giocare come terzino. Il numero 13 granata rappresenta infatti un vero e proprio jolly per l'allenatore del Toro. Rodriguez è riuscito a dare il meglio, nel suo periodo al Toro, proprio sotto la guida di Juric. Quest'anno il difensore svizzero ha già raccolto ben 18 presenze, di cui 16 in campionato e 2 in Coppa Italia. Juric si fida di lui ed è soddisfatto delle sue prestazioni che sono sempre uguali e positive, in qualsiasi ruolo giochi. Dato il possibile forfait di Schuurs per la sfida di sabato sera a Firenze, il Torino potrebbe schierarsi nella sua linea difensiva a tre con Djidji sul centro destra, Buongiorno centrale e sulla sinistra appunto Rodriguez.