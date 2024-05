La Gazzetta dello Sport: “Cervelli al potere”

Juric si affida a Ricci per le ambizioni europee del Torino. Il centrocampista è il granata più in forma al momento e il tecnico spera nelle sue giocate nella notte più importante per la squadra. "Della maturazione in atto almeno da un trimestre: Ricci è in questo momento – e di gran lunga – l’uomo più in forma del Toro.Corre, lotta, costruisce, ragiona: un mix che ha spinto Ivan Juric a costruire per lui una parabola da grandissimo. «Samu ha davanti a sé un futuro grandioso », racconta il tecnico. Il futuro di Ricci è una garanzia, come lo è diventato anche il presente. La classe l’ha sempre avuta, la capacità del palleggio e di immaginare il gioco è scritta nel suo dna, quello che ha aggiunto è l’arte di saper essere un centrocampista totale".