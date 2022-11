La Gazzetta dello Sport: “Cinque mesi da vero Toro”

Il Toro cresce e migliora rispetto alla scorsa stagione, il tutto grazie anche e soprattutto alla continuità del lavoro di Juric, come riportato nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Sono stati cinque mesi da vero Toro. La crescita è nei numeri, il passo avanti compiuto rispetto alla stagione precedente è negli occhi, nel miglioramento (e nell’evoluzione) di un gioco differente, ma che stavolta si configura più divertente e anche più produttivo. Quello che non è mai cambiato tra i due anni di governo Juric è l’identità di un progetto: lo spirito da Toro, il dna sempre riconoscibile di un’impostazione che ha saputo però evolversi in maniera più logica e razionale, adattandosi alle caratteristiche dei nuovi giocatori arrivati in estate".