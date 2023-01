La Gazzetta dello Sport: “Classifica, bel gioco e giovani: è un Toro in crescita”

Secondo La Gazzetta dello Sport, questo Torino sta vivendo un momento positivo, per la situazione di classifica soprattutto (-2 dal settimo posto), ma anche per l'ottimo gioco mostrato in campo. Nell'edizione odierna del quotidiano, la rosea tocca i quattro punti chiave su cui si fonda l'entusiasmo granata: "1) Il Toro (complice anche la penalizzazione della Juve) è ottavo a 26 punti, in zona Europa, a -2 dall’Udinese settima, che il 5 febbraio sarà ospitata all’Olimpico. A ciò bisogna aggiungere i quarti di finale di Coppa Italia raggiunti dopo l’impresa con il Milan; 2) La qualità del gioco è nettamente migliorata, non è soltanto un feroce e fisico uomo su uomo, la squadra ha la capacità di controllare la manovra anche contro le grandi e ha battuto finalmente una big, oltre che aver espugnato il Franchi; 3) L’età media della squadra si è abbassata e sono venuti fuori in questi mesi giovani quali Ricci, Buongiorno, Schuurs, Pellegri, Zima oltre alle recenti scoperte Adopo, Seck e Bayeye; 4) Le nuove ambizioni viaggiano e aumentano di pari passo con il rendimento".