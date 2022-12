La Gazzetta dello Sport: “Col Monza tentazione Vlasic per Juric”

Quest'oggi La Gazzetta dello Sport si concentra sull'amichevole che il Torino disputerà nel pomeriggio contro il Monza in trasferta all'U-Power Stadium. Per Ivan Juric sarà l'ultima occasione per eseguire i test che vorrà fare in vista della ripresa del campionato il prossimo 4 gennaio (primo impegno per i granata in casa contro il Verona). Secondo la rosea, il tecnico croato ha la tentazione di far giocare almeno una parte di gara a Nikola Vlasic. Il trequartista ex West Ham è arrivato da poche ore dopo aver concluso il suo periodo di vacanze post Mondiale ma Juric non vuole mai rinunciare al suo connazionale. L'allenatore granata per questa amichevole potrà contare su alcuni elementi giovani come Ricci e Gineitis che vorranno mettersi in mostra. L'ex Empoli è reduce da un piccolo fastidio avvertito durante il ritiro in Spagna ma ha risposto bene negli ultimi allenamenti.