La Gazzetta dello Sport: “Colpo del Torino: arriva Bellanova”

Il Torino ha definito l'acquisto dal Cagliari di Raoul Bellanova. L'ufficialità è arrivata nella giornata di ieri, 30 giugno, proprio con un post del presidente Urbano Cairo su Instagram. L'approdo in granata dell'ex Inter è frutto di un lungo lavoro del dt Vagnati, come riporta La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna del quotidiano: "Quello di Bellanova è un colpaccio che parte da lontano. Il Toro si era fiondato su questa traccia dalla primavera, quando iniziava ad emergere con chiarezza che l’Inter non avrebbe esercitato il diritto di riscatto pattuito l’estate scorsa con il Cagliari. Da allora, il d.t. Vagnati ha cominciato a tessere la tela con la società di Tommaso Giulini e con l’agente del calciatore, Paolo Busardò. Un paio di mesi dopo, era pronta la piattaforma di accordo tra i due club: i granata acquistano Bellanova a titolo definitivo versando al Cagliari sette milioni più un milione di bonus". Verso il Torino anche Haveri che, come riporta La Gazzetta: "Andrà in prestito in B: piace a Palermo, Ascoli e Venezia".