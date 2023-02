La Gazzetta dello Sport: “Comanda Sanabria, Juric gli affida l’attacco del Toro”

Contro la Cremonese il peso dell'attacco granata sarà sulle spalle di Tonny Sanabria. Lo riporta La Gazzetta dello Sport, che dedica nell'edizione odierna un approfondimento sulla punta paraguaiana. Sanabria non segna da tempo in casa. "L’ultima gioia in casa riporta la memoria al 23 gennaio 2022 contro il Sassuolo: sono passati tredici mesi dall’ultimo gol nel giardino di casa" ricorda il quotidiano, che però aggiunge "Da allora, però, anche tantissime buone prestazioni, perché c’è un vecchio adagio, spesso ripescato da Juric, per il quale Tonny fa giocare bene il Toro". Da valutare infine alcuni punti nell'undici titolare: Vlasic è in forse, a centrocampo si valutano più opzioni con Ilic pronto a rientrare.