La Gazzetta dello Sport: “Comincia il “Mamma Cairo”. Toro, riecco Vlasic”

Ricomincia il "Mamma Cairo": "Il meglio del calcio giovanile italiano sta per arrivare tra Alessandria e Quattordio. È un appuntamento che si preannuncia imperdibile per gli appassionati del campionato Primavera, per gli addetti ai lavori e per i tifosi, perché tra oggi e domani al Memorial Mamma e Papà Cairo si potranno apprezzare le stelline più interessanti che saranno protagoniste nella prossima stagione del Primavera". E su Vlasic La Gazzetta dello Sport chiosa così: "Vlasic non è uno che parla tanto. Schivo, educato, spesso silenzioso. Quando dà voce ai pensieri, è il caso di prenderlo in parola. Appena ha rimesso piede a Torino, ha aperto il diario dell’estate: "Mi sono allenato molto in Inghilterra: la preparazione è stata molto tosta. Due sedute al giorno quasi sempre, ho corso davvero tanto. Ora mi sento “top player”, sono al top della forma". Le motivazioni sono a mille, le gambe girano. E allora, interpretando le sue prime dichiarazioni, sembra proprio voler dire: "Mi sento un Toro", poco prima di aggiungere: "Adesso possiamo iniziare".