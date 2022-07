La Gazzetta dello Sport: “Con Bayeye ora Juric ha più opzioni sugli esterni”

Con l'innesto di Bayeye, il Torino si è assicyrato freschezza e più opzioni in una zona di campo nevralgica per il gioco di Juric, ovvero gli esterni. Il tecnico croato avrà infatti a disposizione alternative diverse da provare sulle fasce in vista della prossima stagione, come riportato sulle pagine odierne de La Gazzetta dello Sport: "La base è bella solida, il mix sembra contenere delle premesse di grande interesse per il campionato che sta per nascere. È ormai risaputo quanto sia elevata l’importanza degli esterni nella visione di calcio di Juric. Proprio sulle fasce il Toro si sta posizionando sulla corsia di sorpasso. Potrà farlo grazie aunreparto che oggi è già ricco di qualità, con un tasso elevato di affidabilità e ormai pure esperto. Fasce doppie, nel senso che il tecnico granata può già contare su due coppie che virtualmente si stanno componendo".