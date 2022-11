La Gazzetta dello Sport: “Con Ricci alla regia la svolta granata”

"Samuele Ricci è (anche) l’amuleto del Torino. Con lui in campo non si perde e spesso si vince: quattro volte finora, più due pareggi" scrive La Gazzetta dello Sport, dedicando un approfondimento al centrocampista granata. Dopo il lungo stop, Ricci è tornato in campo e il Torino allo stesso tempo ha iniziato a rialzarsi. Gli manca solo uno sfizio, quello della rete: "Ricci ha preso parte a 39 partite di A segnando una sola rete, l’anno scorso con la maglia dell’Empoli, guarda caso proprio al Bologna, con un tiro da fuori area. Beh, il Toro è tra le dieci squadre dei cinque campionati top d’Europa a non aver ancora segnato da fuori area, unica italiana. Potrebbe allora essere utile al nostro Samuele vedere un celebre film di Woody Allen: «Provaci ancora, Sam»".