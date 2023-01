La Gazzetta dello Sport: “Contro il Milan Juric pensa al super attacco”

"Nessuno si illude di trovare un Milan demotivato, anzi gli uomini di Pioli vorranno riscattare immediatamente il mezzo passo falso in campionato contro la Roma - si legge su La Gazzetta dello Sport - . Ma anche i giocatori di Juric intendono cancellare la beffa subita in terra campana con una bella impresa a San Siro. Diciamo che si sfidano due formazioni alle quali la domenica di Serie A ha riservato un destino simile: solo un pari contro avversari dominati. E le affinità tra milanisti e torinisti non si fermano alla diciassettesima giornata, in comune in questo girone di andata c’è stata la perdita di punti nei secondi tempi di quanto Milan e Toro avevano saputo accumulare nei primi. La classifica di A stilata al termine dei 45 minuti iniziali vede i rossoneri quarti con 29 punti e i granata quinti con 28. L’infortunio di Lazaro e il gol firmato da Sanabria modificano il quadro che si poteva prevedere per la trasferta di domani al Meazza. Ieri gli uomini che Juric aveva utilizzato domenica hanno fatto un semplice allenamento di scarico