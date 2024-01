La Gazzetta dello Sport: “Corsa, cross e affidabilità. A tutto Bellanova”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

Nell'edizione odierna del quotidiano troviamo una pagina dedicata alla prossima gara di Serie A con il Cagliari, con un'approfondimento su Raoul Bellanova: "Raoul è il centrocampista che ha giocato più minuti: sono 1451 in 19 turni, ha saltato solo una gara. A Sinistra invece dubbio Vojvoda o Lazaro. La formazione per Cagliari verrà decisa dagli allenamenti di oggi e domani. Difesa e attacco non subiranno modifiche, l'attenzione di Juric è massima sulla composizione del centrocampo".