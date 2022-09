La Gazzetta dello Sport: “Corsa, muscoli e fantasia, le tre mosse di Juric”

Quest'oggi tra le pagine de La Gazzetta dello Sport possiamo trovare un approfondimento sulle prossime mosse di Juric dal punto di vista tattico. L'obiettivo del tecnico croato e del suo staff è quello di preparare al meglio la sfida di domani contro l'Inter a San Siro. Per riuscirci l'allenatore del Toro sta pensando a tre mosse tattiche che possano mettere in difficoltà i nerazzurri. Una chiave per scardinare la difesa nerazzurra sarà quella della fascia sinistra del Toro con Vojvoda che sta provando nuove soluzioni assieme a Radonjic e Sanabria. Dal punto di vista difensivo, invece, sono due gli accorgimenti che i calciatori granata dovranno prendere. Vlasic si occuperà della marcatura a uomo su Brozovic che è il regista della squadra e che fa sempre partire l'azione dell'Inter. Quando i ragazzi spingono sugli esterni invece (soprattutto su quello destro con Dumfries) sarà compito di Rodriguez pressare Barella per evitare i suoi inserimenti che offrirebbero all'Inter la superiorità numerica.