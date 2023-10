La Gazzetta dello Sport, così Galante: “In casa del Toro non è mai facile”

La Gazzetta dello Sport ha intervistato Fabio Galante in vista della sfida del Torino con l'Inter. Di seguito alcuni estratti dalle parole dell'ex difensore granata: "La sosta è una variabile, ma in casa del Toro non è mai facile a prescindere. E l’Inter lo sa bene". Così sulla gara odierna. Questo, invece, il suo commento sull'operato del tecnico e del presidente del Torino: "L’allenatore, uno dei pochi che trasmette il suo Dna alla squadra che allena. E poi il presidente, che mi ricorda quelli autentici dei miei tempi: vedere un italiano come Cairo che mostra amore, investe e sta vicino alla squadra è una garanzia per il popolo Toro".