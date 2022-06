La Gazzetta dello Sport: “Da Izzo a Rodriguez: il Toro non cambia la difesa”

Bremer è destinato a partire in questa sessione di calciomercato, ma gli altri componenti del pacchetto arretrato, secondo la Gazzetta dello Sport, invece no. Per nessuno di loro infatti, al momento, non è in programma una cessione e non si sta cercando di intavolare una trattativa con nessun club in tal senso. Si legge: "Gleison Bremer sembra destinato a lasciare il Toro per un top club europeo. Verrà sostituito, la società sta valutando diversi profili per scegliere il più idoneo. Intanto sono rimasti e non figurano sul mercato gli altri cinque componenti di una difesa che ha dato a Ivan Juric grosse soddisfazioni: Alessandro Buongiorno, Koffi Djidji, Armando Izzo, Ricardo Rodriguez, David Zima. Nessuno di loro ha manifestato l’intenzione di andarsene, per nessuno di loro la società sta allacciando trattative. Al momento, questo gruppo di combattenti può rappresentare lo zoccolo duro della squadra 2022/2023".