La Gazzetta dello Sport: “Decollo Pellegri”

Nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport troviamo un focus su Pietro Pellegri: "Che bel finale di campionato. Ma ora il Toro aspetta la svolta. Un maggio in crescendo, fisicamente è ok, può diventare una nuova certezza granata. Il centravanti è al Torino da gennaio 2022: in granata ha giocato 55 partite segnando 6 gol."