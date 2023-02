La Gazzetta dello Sport: “Di Maria vs Miranchuk, è il derby dei tiri mancini”

Il derby della Mole di stasera metterà uno di fronte all'altro Miranchuk e Di Maria, giocatori dal mancino fatato che potrebbero essere la chiave della partita, come riportato sulle pagine odierne de La Gazzetta dello Sport: "Qualcosa di sinistro alimenta le fiamme del derby. Non pensate male: si tratta di piedi. Quelli mancini di Angel Di Maria e Aleksej Miranchuk. Fantasia, tocco, gol: saranno loro ad accendere la sfida dello Stadium. Juventus e Torino hanno bisogno delle loro invenzioni, e loro sono gli uomini giusti per fornirle. Occupano principalmente le stesse zone di campo, quelle di centro destra, ideali per potersi accentrare sul piede forte e “vedere” la porta, ma ovviamente sui versanti opposti. Un’immaginaria diagonale che attraversa il terreno di gioco li unirà, potrebbe essere quella che decide il derby".