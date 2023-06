La Gazzetta dello Sport: “Dialogo aperto con l’Atalanta per Miranchuk”

di Miranchuk non è ancora finita, in coda a un campionato in cui non è stato certamente sempre continuo, ma nel quale è stato spesso garanzia di qualità. Quattro gol e sette assist (alcuni davvero bellissimi) raccontano meglio di qualunque altra cosa il film della sua stagione. Anche a La Spezia il suo mancino è finito in copertina: nel primo tempo, ad esempio, quando una sua parabola dolce e allo stesso tempo forte si è stampata sulla traversa; nella ripresa, quando una sua intuizione è riuscita a mettere davanti alla porta Sanabria, azione poi non sfruttata da Tonny. Riempire di fantasia la trequarti granata nella sfida più importante della stagione è l’ultima missione per l’ultimo sforzo che gli richiede Juric". Ludergnani, le sue parole su scudetto Primavera e Under 23: "Ludergnani non nomina la parola scudetto ma poi aggiunge: "Pensiamo di avere tutte le carte in regola per giocarcela". L’ultimo pensiero è sul progetto Squadra B, l’under 23. "È la strada giusta".