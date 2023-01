La Gazzetta dello Sport: “Diavolo che Toro, impresa granata”

"Milan all'inferno, Torino ai quarti di Coppa Italia - esordisce La Gazzetta dello Sport analizzando la vittoria granata a San Siro - Secondo successo granata dopo quello in campionato, Juric kryptonite di Pioli". L'analisi del quotidiano sulla partita esalta lo stoicismo dei granata in inferiorità numerica: "Il Toro è stato ordinato e attento. L’obiettivo è chiaro fin da subito: congelare il match con il possesso insistito e una manovra orizzontale, aspettando il momento giusto per l’imbucata a sorpresa. fiducia. Nel Toro l’entrata di Seck è decisiva. A sei minuti dai tiri dal dischetto, palla conquistata sulla trequarti, contropiede a campo libero di Bayeye palla in mezzo per Adopo che non può sbagliare. Toro ai quarti, addio Milan". Plauso speciale per Adopo, mvp secondo Gazzetta: "C'è il suo grande cuore in quella rincorsa a tutto campo finita con l'urlo del gol. Il suo primo con il Toro. Pesantissimo".