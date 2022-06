La Gazzetta dello Sport: “Djidji cresce, è sempre più al centro del Toro”

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, propone un focus su Koffi Djidji. Il difensore ex Nantes sta crescendo sempre di più e grazie alla sua esperienza e alla ritrovata fiducia si prepara a vivere una stagione da protagonista con la maglia granata. Grazie all'avvento di un anno fa di Ivan Juric sulla panchina del Toro, Djidji ha ritrovato spazio e fiducia e si è dimostrato un difensore affidabile nell'annata appena conclusasi. Il Toro dovrà sostituire un giocatore dalle qualità altissime come Bremer, destinato alla cessione in questa sessione estiva di calciomercato. Per questo motivo gli altri difensori granata avranno più spazio e dovranno dimostrarsi all'altezza. Djidji, come anche Izzo e Rodriguez, sono i difensori del Toro con più esperienza e, come si legge sulle pagine della rosea, formano una diga solida. Alle loro spalle sono pronti a crescere e a migliorare due ragazzi più giovani come Buongiorno e Zima.