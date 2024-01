La Gazzetta dello Sport: “Djidji e Zapata lavoro a parte, Buongiorno tira il fiato”

Il Torino ha ripreso ad allenarsi con il tecnico Ivan Juric che ora ha nel mirino la sfida contro il Cagliari in programma venerdì 26. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Djidji, Buongiorno e Zapata hanno svolto un lavoro differenziato rispetto al resto del gruppo. Gli ultimi due hanno tirato un po' il fiato dal momento che sono stati impiegati molto nelle ultime settimane e hanno così svolto un lavoro più leggere. Il centrale francese invece è uscito anzitempo nell'ultima partita contro il Genoa però non sembra a rischio per il prossimo impegno contro i sardi. Normalmente a disposizione dell'allenatore del Toro sia Linetty che Karamoh che erano risultati assenti a Marassi per dei problemi fisici.