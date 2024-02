La Gazzetta dello Sport: “Djidji si candida, Tameze può tornare in mediana”

La Gazzetta dello Sport quest'oggi riporta alcune possibili novità di formazione per il Torino in vista della partita di sabato sera sul campo del Sassuolo. I granata saranno chiamati ad un cambio di rotta dopo l'ultimo deludente pareggio in casa contro la Salernitana. Per tal motivo Juric sta facendo tutte le valutazioni del caso per riuscire a schierare il miglior undici possibile. Djidji potrebbe tornare in campo dal primo minuto sul centro-destra della difesa e così di conseguenza Tameze potrebbe tornare a giocare a centrocampo. In mediana con lui potrebbe fare coppia Ilic che ha riposato nell'ultima partita. Se così fosse a riposare sarebbero quindi Linetty e Ricci ma quest'ultimo potrebbe anche giocare un po' più alto, al posto di uno spento Vlasic. Infine i nuovi acquisti Lovato e Masina potrebbero giocare titolari, sono rispettivamente in ballottaggio con Sazonov per il ruolo di difensore centrale e con Vojvoda e Lazaro per un posto sulla fascia sinistra.