La Gazzetta dello Sport: “Dopo la sosta per le nazionali, testa al Napoli”

"Toro, tutti al lavoro per la vendemmia. Ottobre è un mese di grandi impegni: sabato si fa visita al Napoli poi, dopo l’Empoli all’Olimpico, c’è il derby e infine Udinese fuori e Milan in casa. Si tratta di un passaggio delicatissimo del campionato - si legge su La Gazzetta dello Sport - , è un ciclo che può rilanciare una squadra partita molto bene e incappata nelle ultime uscite (Inter e Sassuolo) in due sconfitte di misura che ne hanno frenato lo slancio. Oggi al Fila potrebbe esserci il rientro nel gruppo granata di Samuele Ricci, che finora ha saltato quattro turni a causa di una distrazione al muscolo soleo. Un infortunio gestito con la necessaria cautela visto che il polpaccio di un calciatore è una zona delicata assai, ergo va assolutamente scongiurata una ricaduta".