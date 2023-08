La Gazzetta dello Sport: “É un Toro più forte”

Nella serata del Memorial Mamma e Papà c'è spazio anche per un punto sul mercato granata, ma anche per sottolineare come Urbano Cairo sia riuscito a fare mercato senza la necessità di dover vendere i suoi gioielli. Lo riporta la Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna, in cui cita anche le dichiarazioni rilasciate dal presidente granata: "Da Bellanova a Tameze per finire a Vlasic senza aver venduto nessuno dei gioielli della casa. «Il nostro obiettivo è rafforzare la squadra: lo stiamo facendo, cercheremo di farlo ancora di più – commenta il presidente del Torino, Urbano Cairo -. Aspettative? Preferisco non fare voli pindarici, meglio tenerci bassi. Restiamo coi piedi per terra senza mettere pressioni inutili: sicuramente il miglioramento della squadra è positivo. Se riusciamo, faremo ancora qualcosa»".