La Gazzetta dello Sport: “Euro Toro, sinistro vincente di Miranchuk”

Juve ha improvvisamente riaperto per le squadre di Juric e Italiano un invitante corridoio per le coppe e la sfida di ieri, sebbene lontanissima dal traguardo, serviva a compilare il modulo di iscrizione alla corsa per la Conference League, a cui si accede con il settimo posto. Il Toro ha vinto con una prodezza di Miranchuk, ma ha soprattutto convinto con una prestazione di spessore: ottima nel primo tempo e più che sufficiente nella ripresa. Per la prima volta in campionato il Toro non ha incassato gol in trasferta e solo nel finale ha concesso qualcosa. La vittoria del Torino rispecchia quello che si è visto in campo, dove i granata hanno mostrato un’ottima organizzazione e anche una buona condizione atletica, mentre i viola sono apparsi confusi e in crisi di identità".