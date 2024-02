La Gazzetta dello Sport: “Europa nel mirino”

Nell'edizione odierna del quotidiano si parla degli obiettivi stagionali del Toro, che passano anche dal match di stasera contro il Sassuolo: "Il Toro punta in alto, in attacco la coppia Zapata-Sanabria: gli anti Sassuolo. Duvan ha già segnato 9 gol agli emiliani, Tonny 4 e oggi giocheranno ancora più vicini per essere pericolosi. I granata vogliono sbloccarsi, hanno fatto 20 reti in 22 partite, per arrivare in Coppa devono migliorare"