La Gazzetta dello Sport: “Eventi e amichevoli: il ritiro show del Torino”

Un mese esatto al raduno del Filadelfia che darà il via all'inizio della stagione 2023/2024 e La Gazzetta dello Sport, nell'edizione odierna del quotidiano, spiega quali saranno le tappe del ritiro estivo del Torino. Si legge: "Il Torino lavorerà durante la settimana del 10 luglio svolgendo i consueti test post-vacanza, poi dal 17 luglio atterrerà nel ritiro precampionato di Pinzolo. Qui, in uno degli angoli più suggestivi delle Dolomiti, andrà in scena la notte granata: l’appuntamento sarà con molta probabilità la sera di sabato 22 luglio, nella giornata in cui il Torino di Juric giocherà la sua prima amichevole estiva contro la Feralpisalò (neo promossa in Serie B). Nel sabato notte granata tornerà la festa in piazza insieme ai tifosi, con la presentazione della squadra. A Pinzolo si giocherà poi un'altra amichevole: il 28 o il 29 luglio. Il 6 agosto il Toro volerà infine in Francia, nella casa dello Stade de Reims".