La Gazzetta dello Sport: “Fantasia Radonjic, potenza Vlasic: è febbre da Toro”

E' arrivato il giorno di Torino-Lecce. "Saranno almeno in quindicimila a riempire di elettricità questa serata, forse pure un migliaio in più - scrive La Gazzetta dello Sport - Ivan Juric e il suo Torino si preparano a vivere un lunedì notte di campionato avvolto dall’entusiasmo e ricco di adrenalina". A spingere la squadra non solo i tifosi, ma anche "la propulsione garantita dalla fantasia di Radonjic, perfettamente recuperato dopo l'affaticamento di giovedì, e dalla potenza di Vlasic, due gol nelle due ultime sfide di campionato". I granata vogliono tornare alla vittoria dopo il ko contro l'Atalanta, amaro per i due rigori concessi. "C’è poi una statistica che Juric non vede l’ora di azzerare - conclude il quotidiano - il Torino non vince davanti al proprio pubblico dal 23 aprile (all’epoca Torino-Spezia 2-1, doppietta di Lukic). Cinque mesi senza i tre punti, ma è una statistica da guardare bene a fondo: perché da allora il Torino ha giocato solo tre volte in casa, contro il Napoli (0-1) e la Roma (0-3) nel finale dello scorso campionato, e di fronte alla Lazio (0-0) due settimane fa".